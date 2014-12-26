Під Києвом невідомі обстріляли наряд міліції, поранений правоохоронець

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Головне управління міліції в області. Інцидент стався напередодні, 25 грудня близько 17:00.

За їх інформацією, в одному з приватних будинків Білогородки спрацювала сигналізація. Наряд Державної служби охорони Києво-Святошинського райуправління МВС прибув на місце події. Співробітники правоохоронних органів виявили відкриті вхідні двері з тильної сторони будинку і сходи під вікном другого поверху.

Двоє правоохоронців блокували будинок, а водій в службовому авто почав обстежувати прилеглу територію.

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"Рухаючись в автомобілі, міліціонер побачив, що автомобіль Хонда їде йому на таран. Після зіткнення, кілька невідомих вийшли з іномарки і почали розстрілювати в упор працівника міліції за кермом", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, міліціонер відкрив у відповідь вогонь з табельної вогнепальної зброї. На звук пострілів наспіли колеги. Однак зловмисники встигли підпалити свій автомобіль, службову машину Держслужби охорони і зникнути в невідомому напрямку.

Пораненого бійця ДСО доставили в районну лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "крадіжка" і "посягання на життя співробітників правоохоронних органів".