У Києві загорівся ресторан, вулицю огорнув густий дим (фото)
13:30, 26 грудня 2014Київ
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В історичному центрі Києва загорівся ресторан, імовірно - гастрономічний паб.
Пожежа охопила заклад близько 12:30 / Facebook
Про це повідомляє Новое Время.
У Києві горить ресторан в історичному центрі міста /фото - Артем Никоненко pic.twitter.com/UgBcxNLHxx
- Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014
Як повідомили в Twitter користувачі соцмереж, пожежа охопила заклад близько 12:30 26 грудня.
У Києві горить ресторан GastroRock, причини пожежі поки невідомі pic.twitter.com/W5TY0d2EE4
- Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014
Вулицю оповив густий дим. За інформацією очевидців, загорівся гастрономічний паб GastroRock.
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