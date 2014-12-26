У Києві загорівся ресторан, вулицю огорнув густий дим (фото)

13:30, 26 грудня 2014
Київ
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В історичному центрі Києва загорівся ресторан, імовірно - гастрономічний паб.

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Про це повідомляє Новое Время.

Як повідомили в Twitter користувачі соцмереж, пожежа охопила заклад близько 12:30 26 грудня.

Вулицю оповив густий дим. За інформацією очевидців, загорівся гастрономічний паб GastroRock.

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