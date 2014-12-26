У Києві загорівся ресторан, вулицю огорнув густий дим (фото)

В історичному центрі Києва загорівся ресторан, імовірно - гастрономічний паб.

Про це повідомляє Новое Время. У Києві горить ресторан в історичному центрі міста /фото - Артем Никоненко pic.twitter.com/UgBcxNLHxx - Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014 Як повідомили в Twitter користувачі соцмереж, пожежа охопила заклад близько 12:30 26 грудня. У Києві горить ресторан GastroRock, причини пожежі поки невідомі pic.twitter.com/W5TY0d2EE4 - Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014 Вулицю оповив густий дим. За інформацією очевидців, загорівся гастрономічний паб GastroRock.

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