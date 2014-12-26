Міліція повідомляє про заплановані на сьогодні мітинги в урядовому кварталі в Києві

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, водночас не уточнивши, хто організовує акції.

«26 грудня 2014 року в центральній частині Києва заплановано кілька заходів з масовою участю громадян, відповідно до раніше поданих заявок. У зв'язку з цим столична міліція посилить охорону громадського порядку під час проведення вказаних акцій», - йдеться в повідомленні.

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Правопорядок біля законодавчих органів України підтримуватимуть понад 1 тис. працівників міліції структурних підрозділів ГУМВС України в Києві та представників громадського формування «Київська міська варта», поінформували у ВЗГ.

При цьому правоохоронці вчергове закликають організаторів та учасників масових заходів проводити акції виключно у правовому полі, і попереджають, що реагуватимуть на будь-які прояви неповаги до закону та вчинення правопорушень, незалежно від статусу та політичних поглядів осіб, які їх порушують.