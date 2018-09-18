У Києві анонсували відкриття ще трьох дитячих садочків у 2018 році

З 2014 року загальна черга дітей у садочки Києва зменшилася у 3,5 рази.

Цього року у столиці вже ввели в експлуатацію 5 комунальних дитсадків - один новозбудований, інші - після повної реконструкції. Ці дошкільні заклади відвідують 780 дітей.

До кінця 2018-ого планують відкрити ще 3 садочки - загалом на 525 місць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки нового корпусу дошкільного навчального закладу №486 у Подільському районі, який з літа вже приймає дітей.

За словами мера, з 2014 року загальна черга дітей в садочки Києва зменшилася у 3,5 рази. Сьогодні в черзі на зарахування до дитсадків перебуває понад три тисячі дітей від 3 до 5 років.

Добудова корпусу дитячого садочка №486, який почали будувати ще в 1988 році і невдовзі припинили, дозволила створити в дошкільному закладі додатково три групи на 45 місць. Тепер до нього ходять 265 дітей і навіть є вільні місця. Також у дітлахів з’явився сучасний спортзал, відновили у садку й медичний блок.

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"Групи оснащені всім необхідним для розвитку дитини. Сучасні меблі, технологічне обладнання, багато іграшок, - зазначив Кличко. - Також тут нові всі комунікації - під електрику, водо- та теплопостачання, встановили сучасні енергозберігальні лампи", - сказав мер столиці.

За його словами, нині у Києві 627 закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності. З них 568 закладів комунальних, 14 відомчих та 44 приватних. У них навчається і виховується майже 113 тисяч дітей.

Також в електронну систему запису до закладів дошкільної освіти додали нову функцію "Система інформування батьків про наявність вільних місць у дитячих садочках!.

"Наше завдання - щоб наші діти навчалися і виховувалися в сучасних закладах освіти. Тому дитсадки, які здаються в експлуатацію в Києві, повинні відповідати всім сучасним стандартам. Крім того, до якості робіт, здійснених у садочках, не повинно бути претензій. Це відповідальність наших підрядників. І ми пильно за цим слідкуємо!, - заявив Кличко.

Міський голова зауважив, що у 2018 році на освіту з міського бюджету виділили 13 млрд грн, що на майже на 2,7 млрд грн більше, ніж у 2017 році. За чотири роки в столиці було побудовано чи повністю реконструйовано 19 дитячих садків та 7 шкіл.