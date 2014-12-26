Києву повернули давно занедбаний кінотеатр на Сирці (фото)

У 2004 році госпсуд Києва зобов’язав Головне управління комунальної власності Києва укласти договір оренди комплексу кінотеатру з ТОВ «Культурний центр «Сирець». Договір було укладено на 15 років – до серпня 2019 року. Орендна плата за перший місяць становила трохи менше 3 тис грн, повідомляють Наші гроші

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Фірма перестала платити орендну плату, і з 2013 року столична влада намагається стягнути з неї заборгованість.

Суд зобов’язав ТОВ «Культурний центр «Сирець» сплатити до бюджету столиці 160 тис грн. боргу. При цьому суд розірвав договір оренди комплексу і зобов’язав фірму повернути майно Департаменту комунальної власності Києва.

Підставою для розірвання договору оренди стало невиконання фірмою зобов’язання зі сплати орендної плати. Також суд взяв до уваги акт обстеження комплексу представниками Департаменту у лютому цього року, у ході якого було виявлено, що приміщення занедбані і не використовуються. У будівлі побиті вікна, частково зруйновані стіни. Всередині кінотеатру розміщується побутове сміття.

Влітку цього року у ЗМІ з’явилося повідомлення, що місцеві мешканці взялися відновити кінотеатр.

Засновниками ТОВ «Культурний центр «Сирець» є Сергій Прасол (60%), Анатолій Забейда, Володимир Брацейко, Віталій Соковенко, Віталій Самойленко, Олег Марущак, Кирило Романов і Валентин Вещебеєв.

Сергій Прасол з 2007 року очолює Державне комунальне підприємство «Кінотеатр імені Гагаріна», яке з того ж часу перебуває у стані припинення.