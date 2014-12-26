Києву повернули давно занедбаний кінотеатр на Сирці (фото)
Суд зобов’язав ТОВ «Культурний центр «Сирець» повернути Департаменту комунальної власності Києва цілісний майновий комплекс Державного комунального підприємства «Кінотеатр імені Гагаріна», що знаходиться на вул. Щусєва, 5. Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 5 грудня.
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Фірма перестала платити орендну плату, і з 2013 року столична влада намагається стягнути з неї заборгованість.
Суд зобов’язав ТОВ «Культурний центр «Сирець» сплатити до бюджету столиці 160 тис грн. боргу. При цьому суд розірвав договір оренди комплексу і зобов’язав фірму повернути майно Департаменту комунальної власності Києва.
Підставою для розірвання договору оренди стало невиконання фірмою зобов’язання зі сплати орендної плати. Також суд взяв до уваги акт обстеження комплексу представниками Департаменту у лютому цього року, у ході якого було виявлено, що приміщення занедбані і не використовуються. У будівлі побиті вікна, частково зруйновані стіни. Всередині кінотеатру розміщується побутове сміття.
Влітку цього року у ЗМІ з’явилося повідомлення, що місцеві мешканці взялися відновити кінотеатр.
Засновниками ТОВ «Культурний центр «Сирець» є Сергій Прасол (60%), Анатолій Забейда, Володимир Брацейко, Віталій Соковенко, Віталій Самойленко, Олег Марущак, Кирило Романов і Валентин Вещебеєв.
Сергій Прасол з 2007 року очолює Державне комунальне підприємство «Кінотеатр імені Гагаріна», яке з того ж часу перебуває у стані припинення.