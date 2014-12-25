КМДА доручили до 15 лютого затвердити зміни до Комплексної схеми розміщення МАФів

Київрада вирішила надавати паспорти прив’язки МАФів до місцевості терміном на 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні рішенні про особливості застосування Порядку розміщення ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з прийнятим рішенням, депутатський корпус доручив КМДА до 15 лютого 2015 р. затвердити зміни до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд; до 31 грудня 2015 р. привести у відповідність до цієї схеми всі МАФи і до 1 січня 2016 р забезпечити демонтаж всіх не відповідаючих Комплексній схемі тимчасових споруд.

Рішенням встановлено, що споруди, власники яких уклали договори на пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою відповідно до рішення Київради від 4 вересня 2014 р. №62/62 в період з 24 вересня 2014 р. до 31 січня 2015 р. мають право на розміщення ТС до закінчення терміну дії договору про пайову участь.

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Прописано, що з 1 лютого 2015 р. встановлення ТС здійснюється лише в місцях, визначених Комплексною схемою.

Також встановлено, що в разі надходження заяв від декількох суб’єктів господарювання щодо одного місця розташування ТС у Комплексні схемі проводиться конкурс на право оформлення паспорту прив’язки. Сьогоднішнім рішенням депутати також затвердили порядок проведення конкурсу.

Зазначено, що дія паспорту прив’язки становить 5 років за умови належного виконання договору на пайову участь. У разі виникнення нової містобудівної ситуації підприємцю пропонується альтернативне місце для розташування ТС.

Сьогодні депутати також погодились запровадити на 2015 рік стимулюючий коефіцієнт у сплаті пайового внеску на розбудову інфраструктури міста на рівні 0,5 для тих власників МАФів, які здійснять заміну конструкції на нову (цей коефіцієнт застосовуватиметься з моменту заміни ТС).

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Також сьогоднішнім рішенням встановлено, що кількість місць сезонної торгівлі в районі не може перевищувати 30% від визначеної в Комплексній схемі кількості місць розташування ТС.

Доповідаючи по проекту рішення заступник голови КМДА Павло Рябікін у свою чергу поінформував, що до Департаменту містобудування наразі вже надійшли понад 10 тис. заяв на оформлення пайової участі, з них прийнято до розгляду більше 9 тис. Наразі вже після відповідного розгляду укладено договори на сплату пайової участі по 5 тис. 237 заявах, надано відмов по 1 тис. 995 заяв. За інформацією Рябікіна, очікується, що буде загалом укладено від 7 тис до 7,5 тис. договорів щодо сплати пайової участі. На сьогоднішній день до бюджету міста надійшло 32,5 млн. грн від сплати пайової участі, а загалом очікується від оформлених на сьогоднішній день договорів 60 млн 951 тис. грн.

Київський міський голова Віталій Кличко під час обговорення проекту рішення повідомив, що сьогодні двічі зустрічався з активом підприємців, що приходили мітингувати під стіни мерії. «Кожен відстоює свої інтереси. Але у нас є розуміння, розуміння, що треба навести лад з МАФами... Я розумію, що будуть невдоволені. В Києві є до 20 тис. МАФів і велика частина з них стоять незаконно, не сплачують пайову участь, незаконно підключаються до елетромереж… Тобто багато питань є. Дехто буде незадоволений, але іншого виходу в нас нема. Треба навести лад, щоб Київ виглядав не як базар, а як європейське місто», - підкреслив мер.

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Депутати погодились, що ситуація з МАФАми потребує вирішення і треба рухатись в цьому напрямку. Проект рішення, хоча й був, за словами депутатів, недосконалий, але після більш ніж годинного обговорення підтриманий 70 депутатами з 98 зареєстрованих в залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві власники МАФів, які прийшли до будівлі КМДА та Київради з вимогою легалізувати їхній бізнес, майже на півгодини перекривали рух транспорту по вулиці Хрещатик.