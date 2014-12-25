У новорічну ніч у центрі Києва гратиме симфонічний оркестр

Новорічний концерт на Софійській площі столиці розпочне 31 грудня о 21.00 оркестр "Київ-Класик" під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Германа Макаренка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім симфонічного оркестру, на гостей свята біля головної ялинки країни чекатимуть виступи зірок української естради.

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Ближче до опівночі вокальний ансамбль «Джерело» виконає «Многая літа» у супроводі оркестру «Київ-Класик». О 23.55 для киян та гостей столиці, які зустрічатимуть Новий рік на Софійській площі, на екрани біля сцени транслюватимуть вітання президента України Петра Порошенка. Власне Новий рік на Софійській площі розпочнеться з виконання Гімну України, зазначається в повідомленні.

У перші хвилини 2015 року лауреат Всеукраїнського фестивалю вишиванок та переможниця пісенного конкурсу Даша Акулова виконає пісню, присвячену Новому року, яка перемогла у конкурсі, проведеному організаторами заходу.

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О 01.30 1 січня 2015 року на Софійській площі відбудеться «Зірковий вертеп» - театралізоване дійство від мистецького об’єднання «Остання Барикада».

Завершиться святковий концерт о 02.00 1 січня 2015 року.