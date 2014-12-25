КП "Київський метрополітен" отримав 40 млн грн на ремонт рухомого складу

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради. За нього проголосували 74 депутати міськради з 94, зареєстрованих у залі.

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У пояснювальній записці до проекту рішення зазначається, зокрема, що на підприємстві існує проблема із забезпеченням руху поїздів через відсутність відповідного ремонтного обладнання. При цьому в очікуванні ремонту знаходиться 81 вагон, для якого необхідно 139 рам візків. Вже оголошені тендерні закупівлі. Орієнтовна вартість закупівлі - 20 млн грн. Крім того, є загроза, що можуть у майбутньому році вийти з ладу ще більш ніж 60 вагонів, що призведе до вимушеного збільшення інтервалу руху поїздів.