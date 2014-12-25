Київрада виділила "Київпастрансу" 50 млн грн на погашення боргів по зарплаті

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради. За нього проголосували 92 депутати міськради з 103, зареєстрованих у залі.

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У пояснювальній записці до проекту рішення зазначається, що збільшення статутного капіталу підприємства "забезпечить погашення заборгованості з виплати заробітної плати".

За словами голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, виплата зарплат дозволить знизити напруженість серед персоналу і працівників підприємства.

"Ми знімаємо зі спецфонду частину коштів і направляємо їх на зарплати", - сказав Андрій Странніков. "Це, безумовно, не ліквідує всю заборгованість - щоб у всіх не було ілюзій - але ми зменшуємо її. Тобто, за листопад ми виплачуємо борги по зарплаті", - сказав він.

У рішенні зазначається, що станом на 18 грудня існувала заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по підприємству в розмірі 108 млн грн, в тому числі за жовтень - 50,3 млн грн, за листопад - 57,7 млн грн.