Київрада виділила "Київпастрансу" 50 млн грн на погашення боргів по зарплаті
Київрада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Київпастранс" на 50 млн грн, які спрямують на погашення боргів по зарплаті на підприємстві.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради. За нього проголосували 92 депутати міськради з 103, зареєстрованих у залі.
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У пояснювальній записці до проекту рішення зазначається, що збільшення статутного капіталу підприємства "забезпечить погашення заборгованості з виплати заробітної плати".
За словами голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, виплата зарплат дозволить знизити напруженість серед персоналу і працівників підприємства.
"Ми знімаємо зі спецфонду частину коштів і направляємо їх на зарплати", - сказав Андрій Странніков. "Це, безумовно, не ліквідує всю заборгованість - щоб у всіх не було ілюзій - але ми зменшуємо її. Тобто, за листопад ми виплачуємо борги по зарплаті", - сказав він.
У рішенні зазначається, що станом на 18 грудня існувала заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по підприємству в розмірі 108 млн грн, в тому числі за жовтень - 50,3 млн грн, за листопад - 57,7 млн грн.