У Києві міст Патона через аварію перетворився у водоспад (фото, відео)

Користувачі соцмереж жартують, що міст Патона перетворився в невичерпне джерело і замироточив.

У Києві міст Патона через прорив трубопроводу перетворився на гігантський водоспад.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook Євген Полунов.

Спочатку вода не сильно стікала з мосту в Дніпро, але потім потік посилився.

Користувачі соцмереж жартують, що міст Патона перетворився в невичерпне джерело і замироточив.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня влада Києва виділила 4 млн гривень на обстеження стану мосту імені Патона з метою його подальшої реконструкції.

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації, через тривалу експлуатацію у металоконструкціях і металевих поперечних балках мосту відбуваються незворотні процеси корозійних пошкоджень, через що об'єкт потребує капітального ремонту.

Довідка УНІАН. «Київавтодор» оголосив відкритий тендер на "послуги спеціального обстеження конструкцій мосту Патона через Дніпро". Очікувана вартість предмета закупівлі 4 млн грн.

Питання стану мосту Патона обговорювалося в соцмережах, зокрема, після публікації в Facebook одним із журналістів фотографії опори мосту, від якої відпали елементи облицювання, оголивши залізобетонну основу конструкції. «Міст Патона - втомився», - підписав журналіст.