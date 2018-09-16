Мер Києва відвідав фестиваль сучасних богатирів “Muromets Fest”

Під час відвідання фестивалю Кличко став свідком встановлення рекорду України з пересування чотирьох фур загальною вагою майже 32 тонни на відстань 20 метрів 30 сантиметрів.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав фестиваль сучасних богатирів “Muromets Fest”, що відбувається сьогодні в столичному парку “Муромець”. Кличко став свідком і встановлення рекорду України з пересування чотирьох фур загальною вагою майже 32 тонни.

“Ми вперше проводимо в Києві фестиваль “Muromets Fest”. І переконаний, що він стане великим щорічним заходом для сильних тілом і духом, - сказав Кличко. - Ми підтримуємо наших спортсменів, облаштовуємо і відкриваємо майданчики для масового спорту в столиці - в оновлених парках, дворах, в учбових закладах міста. Спорт – це здоров’я, впевненість в собі і багато позитивних емоцій. Тому дуже добре, що в нас є такий парк “Муромець” та екстрим-парк, де є можливість займатися різними видами спорту”, - відзначив мер Києва.

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Він нагадав, що пам’ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю встановлений у парку, першу чергу якого оновили цього літа. На місці нинішнього парку Муромець в ХІ-ХІІ столітті розташовувалася богатирська застава.

Під час відвідання фестивалю Кличко став свідком встановлення рекорду України з пересування чотирьох фур загальною вагою майже 32 тонни на відстань 20 метрів 30 сантиметрів. Рекорд встановив президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок. Вага самого спортсмена всього 120 кілограмів.

Також мер Києва розпочав дружній футбольний зірковий матч між ФК “Маестро” та командою “Muromets Fest”. Зокрема, в футбол зіграли міністр культури Євген Нищук, ведучі Андрій Джеджула та Анатолій Анатоліч.

У рамках фестивалю було встановлено рекорд України з піднімання ваги зубами. Так, український богатир Олег Тягнизуб підняв зубами вагу 165 кілограмів.

Разом з тим, на відвідувачів “Muromets Fest” чекали шоу бодібілдерів, турніри з дартсу, майстер-класи з боксу, тайського боксу, лучний турнір, тест-драйв машин на радіокеруванні, майстер-клас для дітей із самозахисту на вулиці.

Фестиваль “Muromets Fest” відбувається в Києві 15 вересня з 11 по 23 годину в парку “Муромець” (на Трухановому острові) на території “X-Park”.

Нагадаємо, на початку серпня було відкрито скульптуру богатиря Іллі Муромця в парку «Муромець» та презентовано першу чергу оновленого парку. Планується, що реконструкція парку буде завершена у наступному році.