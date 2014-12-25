Київрада збільшила видатки на підтримку учасників АТО на 6,3 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про перерозподіл коштів міської програми "Турбота" підтримали сьогодні 85 депутатів Київради з 92, зареєстрованих в залі.

Проект рішення був підготовлений Департаментом соціальної політики КМДА, зважаючи на збільшення кількості киян, які беруть участь в АТО, і, відповідно, збільшилась кількість звернень на отримання матеріальної допомоги чи компенсації на оплату ЖКП.

Так, згідно з озвученою інформацією Департаменту, на сьогодні в зоні АТО у бойових діях беруть участь 4 тис. 752 особи, які прописані в столиці. Разом з тим на момент прийняття рішення про виділення відповідних 10 млн грн для виплат учасникам АТО, тобто у вересні цього року, на сході країни в бойових діях, за даними Київського військомату, брали участь 3,5 тис. осіб із Києва. Таким чином, на сьогодні виділених коштів не вистачає.

Читайте такожУ Львові виділили землю під будівництво житла для учасників АТОВодночас у вересні було виділено більше 7 млн грн на допомогу сім’ям загиблих в АТО, на організацію похорон, а також на дороговартісне лікування поранених. Між тим, за інформацією Департаменту соцполітики, за весь цей час не надійшло жодної заяви щодо надання допомоги в оплаті дороговартісного складного лікування, і гроші на ці цілі практично не використані.

Тому пропонується перерозподілити цю суму, направивши 6,3 млн грн на адресну допомогу учасникам АТО та оплату компослуг. При цьому залишається ще близько 1 млн грн, які можна буде, в разі отримання відповідного звернення, виплатити сім’ї загиблого на похорон чи на довготривале чи дороговартісне лікування, пояснюють в Департаменті.