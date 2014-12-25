Результати конкурсу щодо створення пам'ятників Євромайдану оголосять у травні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Ради громадських експертів із реалізації проекту Наталія Кондель-Пермінова.

«На конкурс було подано 478 заявок на участь від кращих світових і українських бюро з 40 країн світу. Щодо термінів проведення конкурсу: з 1 грудня по 28 лютого 2015 року триватиме безпосереднє конкурсне проектування і закінчиться в лютому. Березень-травень – це час широкого громадського обговорення одержаних проектних пропозицій і час роботи журі. 30 травня 2015 року передбачається підбиття підсумків конкурсу», - сказала Кондель-Пермінова.

Вона відзначила, що учасники конкурсу зможуть пропонувати свої ідеї за чотирма номінаціями: Громадський простір Майдану і центрального ядра Києва, Меморіалізація подій Революції Гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, Міжнародний культурний центр «Український будинок на Європейській площі» і Багатофункціональний музейний комплекс «Музей Свободи/Музей Майдану».

Читайте такожПрезидент підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героїв УкраїниУ свою чергу, головний архітектор Києва Сергій Целовальник, виступаючи на прес-конференції, висловив думку, що комерціалізація оновлених центральних вулиць Києва, зокрема – Хрещатику і Майдану Незалежності, має бути істотно зменшена.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року Департамент містобудування і архітектури КМДА інформував, що конкурс із облаштування Майдану Незалежності в Києві у зв'язку з придбанням статусу міжнародного продовжено до 1 листопада.