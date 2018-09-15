КМДА: у Києві комунальники ліквідували понад п’ять тисяч пошкоджень теплових мереж

Загалом, як повідомили в Комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" у столиці в рамках підготовки до зими виявлено 5288 пошкоджень теплових мереж

Тривала відсутність гарячої води негативно відобразилась на стані теплових мережі і ми очікуємо підвищений рівень аварійності на старті опалювального сезону. Тим не менш, аварійна служба Комунального підприємства «Київтеплоенерго» ліквідовувати їх і ми залучили додаткові протиаварійні бригади.

Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«У процесі підготовки до зими «Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування, окрім мережі під мостом імені Патона. Ми там продовжуємо там роботи. На сьогодні вже виявили 12 пошкоджень. Зараз поступово збільшуємо тиск на цьому об’єкті. Роботи виконують зварювальники–альпіністи, які виконують роботи прямо в повітрі на мосту», - пояснив заступник голови КМДА.

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За його словами, з квітня у Києві виявили та ліквідували близько п’яти тисяч пошкоджень теплових мереж.

«Відсутність гарячої води у літній період ускладнює життя комунальним службам через корозію теплових мереж. Саме тому наше головне завдання, якомога швидше вирішити газове питання і відновити роботу котелень і ТЕЦ», - сказав Пантелеєв.

Загалом, як повідомили в Комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" у столиці в рамках підготовки до зими виявлено 5288 пошкоджень теплових мереж, з яких усунуто вже 5055, інші - в роботі.