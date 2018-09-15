КМДА: Київ завершує підготовку до зими, не дивлячись на складну ситуацію з енергозабезпеченням

Представник КМДА наголосив, що як і в попередні роки, опалювальний сезон у Києві розпочинають, орієнтуючись на температуру повітря.

Попри складну ситуацію з енергозабезпеченням Києва, «Київтеплоенерго» завершує підготовку міста до зимового періоду.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Представник КМДА наголосив, що як і в попередні роки, опалювальний сезон у Києві розпочинають, орієнтуючись на температуру повітря.

«Як тільки середньодобова температура повітря опускається нижче +8°С протягом трьох діб і має тенденцію до зниження, то місто приймає рішення про розгортання системи опалення. Однак зазначу, що заклади соціальної сфери – школи, дитсадки, лікарні та інші заклади можуть підключитися до тепла за індивідуальними заявками – раніше чи пізніше», - повідомив він.

Пантелеєв додав, що протиаварійні служби «Київтеплоенерго» щодня виявляють і ліквідовують від 40 до 50 пошкоджень. Та наразі вже майже виконані гідравлічні випробування теплових мереж.

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Для безперебійної роботи КП «Київтеплоенерго» отримало нову спеціалізовану техніку: 12 екскаваторів JCB із навісним обладнанням, 2 крани-маніпулятори, 2 аварійних автомобілі та 11 спецаварійок на базі Ford. Ці авто дуже необхідні для оперативної ліквідації пошкоджень. До кінця року підприємство планує закупити ще 8 спецаварійних автомобілів із гідравлічною технікою, 2 аварійні машини повнопривідні, обладнані на випадок стихійних лих, та асфальторіз.

Нагадаємо, що з 1 серпня комунальне підприємство експлуатує ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія». Колектив підприємства сьогодні налічує майже 7,5 тисячі працівників, які забезпечують роботу за різними напрямками.