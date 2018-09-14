Кличко розповів про плани подальшого будівництва метрополітену

За словами мера, нині триває робота з погодження «дорожньої карти», у якій будуть прописані поетапні дії як столичної влади, так і фахівців компанії China Pacific Construction Group.

Проект із будівництва четвертої лінії метро у Києві має бути реалізований в стислі терміни. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі із представниками китайської компанії China Pacific Construction Group, з якою у листопаді минулого року було підписано меморандум про наміри співпрацювати щодо реалізації цього проекту.

«Розвиток транспортної інфраструктури – це один з пріоритетних напрямків нашої роботи. І подальше будівництво метрополітену – ключове завдання. Ми ознайомилися з можливостями, якими володіє компанія China Railway International Group and China Pacific Construction Group. І я впевнений, що цей проект теж буде пріоритетним для наших партнерів, щоб реалізувати його в максимально короткий термін», - підкреслив Кличко, передає його прес-служба.

За словами мера, нині триває робота з погодження «дорожньої карти», у якій будуть прописані поетапні дії як столичної влади, так і фахівців компанії China Pacific Construction Group. Також продовжує роботу спільна робоча група з українських та китайських фахівців, які розробляють оптимальні технічні та фінансові рішення для реалізації проекту. Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів США, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

«Дуже добре, що такі всесвітньо відомі компанії починають співпрацю з нами. Я в свою чергу особисто виступаю гарантом захисту інвестицій, - підкреслив Кличко. – Впевнений, що до кінця цього року ми підготуємо всі необхідні документи. І почнемо працювати», - відзначив мер.

За проектом будівництва нової лінії метрополітену її протяжність буде майже 30 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією. Для її експлуатації має бути споруджено два електродепо – основне «Троєщина» і друге - «Гатне». Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати його зможуть після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.