У Києві заборонили салюти до закінчення АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення про продовження в місті дії заборони на феєрверки та салюти проголосували сьогодні 87 депутатів Київради з 103 зареєстрованих в залі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятим рішенням Київради від 4 вересня ц.р. в Києві було на три місяці введено заборону на проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів, зокрема, йдеться про салюти та феєрверки.

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Проекти було підготовлено у зв'язку з тим, що проведення розважальних заходів, що супроводжуються салютами та феєрверками, одночасно з проведенням Антитерористичної операції на сході країни суперечить нормам суспільної моралі та викликає суспільну напругу.