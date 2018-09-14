У КМДА пояснили, що прискорить повернення киянам гарячої води

Місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості.

Київ очікує до кінця тижня публікацію відповідної постанови Кабінету Міністрів України, що дозволить вже до кінця вересня виконати алгоритм врегулювання питання заборгованості та укласти угоду з «НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу. Про це в ефірі 112-Україна повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми очікуємо до кінця тижня публікації відповідної постанови КМУ, яка дозволяє провести фінансування щодо різниці в тарифах перед теплопостачальними підприємствами. Після цього буде здійснений процес розрахунків», - сказав Пантелеєв.

Він зауважив, що місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості, щоб відновити постачання газу від компанії «НАК «Нафтогаз».

Посадовець зауважив, що ключовою перевагою цього алгоритму для міської громади є те, що мова не йде про відшкодування боргу з міського бюджету та про можливість списання штрафних санкцій.

«Ми говоримо про те, що досягнуто двох базових і важливих принципів. Перший: ми виводимо «за дужки» штрафні санкції. Друге: заборгованість, що є предметом обговорення для передачі комунальному підприємству може бути передана лише за умови отримання еквівалентного компенсатора, одним з яких може бути дебіторська заборгованість. Але це питання ще має бути чітко узгоджене господарюючими суб’єктами», - зауважив представник КМДА.