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КМДА: Кабмін має опублікувати постанову, яка дозволить врегулювати заборгованості перед Нафтогазом

11:45, 14 вересня 2018
Київ
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У КМДА розповіли, коли буде здійснений процес розрахунків / фото kyivcity.gov.ua

Київ очікує до кінця тижня публікацію відповідної постанови Кабінету Міністрів України, що дозволить вже до кінця вересня виконати алгоритм врегулювання питання заборгованості та укласти угоду з НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу.

Про це в ефірі 112-Україна повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Ми очікуємо до кінця тижня публікації відповідної постанови КМУ, яка дозволяє провести фінансування щодо різниці в тарифах перед теплопостачальними підприємствами. Після цього буде здійснений процес розрахунків», – сказав Петро Пантелеєв.

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Він зауважив, що місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості, щоб відновити постачання газу від НАК «Нафтогаз».

Посадовець зауважив, що ключовою перевагою цього алгоритму для міської громади є те, що мова не йде про відшкодування боргу з міського бюджету та про можливість списання штрафних санкцій.

«Ми говоримо про те, що досягнуто двох базових і важливих принципів. Перший: ми виводимо «за дужки» штрафні санкції. Друге: заборгованість, що є предметом обговорення для передачі комунальному підприємству може бути передана лише за умови отримання еквівалентного компенсатора, одним з яких може бути дебіторська заборгованість. Але це питання ще має бути чітко узгоджене господарюючими суб’єктами», – зауважив заступник голови КМДА.

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Теги: #КМДА#Нафтогаз