КМДА: Кабмін має опублікувати постанову, яка дозволить врегулювати заборгованості перед Нафтогазом

Місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості, щоб відновити постачання газу від НАК «Нафтогаз».

Київ очікує до кінця тижня публікацію відповідної постанови Кабінету Міністрів України, що дозволить вже до кінця вересня виконати алгоритм врегулювання питання заборгованості та укласти угоду з НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу.

Про це в ефірі 112-Україна повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Ми очікуємо до кінця тижня публікації відповідної постанови КМУ, яка дозволяє провести фінансування щодо різниці в тарифах перед теплопостачальними підприємствами. Після цього буде здійснений процес розрахунків», – сказав Петро Пантелеєв.

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Він зауважив, що місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості, щоб відновити постачання газу від НАК «Нафтогаз».

Посадовець зауважив, що ключовою перевагою цього алгоритму для міської громади є те, що мова не йде про відшкодування боргу з міського бюджету та про можливість списання штрафних санкцій.

«Ми говоримо про те, що досягнуто двох базових і важливих принципів. Перший: ми виводимо «за дужки» штрафні санкції. Друге: заборгованість, що є предметом обговорення для передачі комунальному підприємству може бути передана лише за умови отримання еквівалентного компенсатора, одним з яких може бути дебіторська заборгованість. Але це питання ще має бути чітко узгоджене господарюючими суб’єктами», – зауважив заступник голови КМДА.