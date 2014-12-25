Кличка терміново викликали на засідання РНБО

Він отримав терміновий дзвінок, в якому було повідомлено про невідкладні збори в РНБО, пише Сегодня.

Мер висловив надію, що повернеться в найближчі кілька годин. Сесію веде секретар Київради Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, через рік, Київрада вперше проводить сесію у своєму будинку на Хрещатику, 36. Останнє засідання в цьому будинку відбулося наприкінці листопада 2013-го (потім його зайняли активісти Майдану), і з 24 грудня минулого року депутати кочували по РДА.

Читайте такожРада таки розширила повноваження РНБО (пряма трансляція)У порядку Київради - близько 130 питань.

"Близько 80 стосуються містобудування, з них 50 - це надання землі громадянам", - говорить Він.

Ключові - питання землі - передання 10,7 га в селі Биківня під будівництво житла киянам, які беруть участь у військових діях на Сході. Ще дві ділянки (0,52 га в Деснянському районі і 0,28 га в Голосіївському районі) - збираються віддати під будівництво будинків для постраждалих від афери "Еліта-центр".