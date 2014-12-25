Під КМДА мітингувальники перекрили Хрещатик (фото)
11:56, 25 грудня 2014Київ
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Близько 100 людей вийшли на проїжджу частину біля столичної мерії і перекрили рух на Хрещатику. Люди є представниками малого та середнього бізнесу (власники МАФів).
Мітингувальники вимагають звільнити заступника директора департаменту містобудування та архітектури/ Сегодня
Підприємці вийшли на мітинг з вимогою звільнити заступника директора департаменту містобудування та архітектури Андрія Вавріша. Також вимагають легалізувати їх бізнес і укласти з ними відповідні документи та договори, повідомляє Сегодня.
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Машини, які рухаються Хрещатиком, доїжджають до мерії, розвертаються і їдуть назад - мітингувальники їх не пропускають. Поступово кількість людей збільшується.
Також під стінами будівлі стоять працівники бюджетних організацій з вимогою виплатити заборгованість із зарплат.
Мерію охороняють правоохоронці - близько 30 міліціонерів. Тим часом, депутати продовжують збиратися в сесійній залі.
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