Під КМДА мітингувальники перекрили Хрещатик (фото)

11:56, 25 грудня 2014
Київ
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Близько 100 людей вийшли на проїжджу частину біля столичної мерії і перекрили рух на Хрещатику. Люди є представниками малого та середнього бізнесу (власники МАФів).

КМДА / Сегодня

Підприємці вийшли на мітинг з вимогою звільнити заступника директора департаменту містобудування та архітектури Андрія Вавріша. Також вимагають легалізувати їх бізнес і укласти з ними відповідні документи та договори, повідомляє Сегодня.

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Машини, які рухаються Хрещатиком, доїжджають до мерії, розвертаються і їдуть назад - мітингувальники їх не пропускають. Поступово кількість людей збільшується.

Також під стінами будівлі стоять працівники бюджетних організацій з вимогою виплатити заборгованість із зарплат.

Мерію охороняють правоохоронці - близько 30 міліціонерів. Тим часом, депутати продовжують збиратися в сесійній залі.

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