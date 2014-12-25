Бюджетники не хочуть переводити свої зарплати в держбанки і пікетують столичну мерію

На пікет під стінами мерії зібралися «постраждалі» від неправомірних дій столичної влади, спрямовані на лобіювання інтересів державних банків, і зокрема, «Ощадбанку».

«Ми хочемо привернути увагу до цієї проблеми керівництва мерії, депутатів міськради, співробітників, а також звичайних громадян, небайдужих до свавіллю влади. Вчителів, лікарів, військових в наказовому порядку переводять на обслуговування в держбанк, їх змушують підписувати, навіть не читаючи, новий договір, або взагалі дають на підпис порожні бланки. Не підпишеш - звільняйся», - коментує причини обурення бюджетників голова ГО «Асоціація захисту фінансових прав» Анна Рак.

Кілька активістів скували свої руки наручниками і заклеїли роти скотчем, повісивши на шиї таблички «Я заручник держави. Мене позбавили права вибору» і «Немає зарплатному рабства».

«Ми з одного боку розуміємо навіщо це робиться. Але держава повинна розуміти і людей. Не можна робити нас заручниками цієї ситуації, фактично рабами», - прокоментувала одна з учасниць пікету.

Юрист Асоціації захисту фінансових прав» Сергій Топчій разом з кількома активістами, скориставшись своїми конституційними правами, спробували пройти на засідання міськради, щоб внести на розгляд депутатів низку питань «про захист бюджетників, а також про недопущення корупції в лавах чиновників КМДА».

«Чиновники КМДА повинні нести адміністративну відповідальність розсилку листів з вимогою переводити рахунки в держбанк. Це явне зловживання службовим становищем», - зазначає голова Асоціації захисту фінансових прав».

Нагадаємо, протокольними рішеннями No 74 від 08.09.2014 р. і No 76 від 11.09.2014 р. Кабінет міністрів доручив керівникам державних органів і бюджетних організацій забезпечити перехід на обслуговування зарплатних проектів співробітників виключно державні банки.

На початку грудня КМДА розіслала на всі бюджетні організації столиці листи з вимогами перевести зарплатні рахунки співробітників і розрахункові рахунки організацій на обслуговування в державний банк.

Міністерство фінансів України офіційно визнало, що дані протокольні рішення Кабміну не відповідають чинному законодавству України, і, відповідно, не є обов'язковими для виконання на місцях.

Антимонопольний комітет України вже дав негативну оцінку подібним діям чиновників. Він вже звернувся до Кабінету Міністрів з вимогою не допускати порушення законодавства про захист економічної конкуренції та висловив застереження, що у держбанків немає можливості забезпечити належне обслуговування бюджетників. Останнє зауваження пов'язано з недостатнім рівнем розвитку мережі обслуговування карт держбанків - всього 8% банкоматної мережі України належить держбанкам.

Згідно ст. 24 Закону України «Про оплату праці», «виплата заробітної плати через установи банків може здійснюватися лише за особистою письмовою згодою працівника». Стаття 25 того ж закону забороняє «будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою».