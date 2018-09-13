Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича (відео)

За словами мера, на об’єкті ще киплять роботи, але троєщинці вже приходять подивитися і прогулятися зеленою зоною, яку закінчують облаштовувати.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Кличко розмістив відеоролик, де показав як тривають роботи з облаштування нової зони відпочинку.

“Друзі! Ми продовжуємо оновлювати занедбані та створювати нові сучасні зони відпочинку в столиці. Невдовзі відкриємо першу чергу нового парку на Троєщині, вздовж проспекту Шухевича”, - написав Кличко, передає його прес-служба.

За словами мера, на об’єкті ще киплять роботи, але троєщинці вже приходять подивитися і прогулятися зеленою зоною, яку закінчують облаштовувати.

“Новий парк буде площею понад 9 гектарів. Перша черга, яку невдовзі презентуємо, - майже 2,5 гектари. Вже облаштовані прогулянкові доріжки, велодоріжки, також проклали доріжки із ФЕМ на прилеглій до парку прибудинковій території”, - розповів Кличко.

В новому парку встановили освітлення, лави та урни, 2 дитячих майданчики, майданчик для ворк-ауту, розчистили озеро, біля якого розташована зона відпочинку, закінчують облаштування газону.

“Київ змінюється і стає ще гарнішим!” – відзначив мер столиці.