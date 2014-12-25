На Грушевського невідомий кинув гранату у депутатів Верховної Ради (відео)

Ввечері біля готелю «Київ» у центрі столиці невідомий зловмисник кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких перебував перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

Інцидент стався приблизно о 23:20 на вулиці Грушевського, повідомляє прес-служба МВС.

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Після вибуху зловмисник побіг у бік Фортечного провулку.

Міліціонери почали його переслідування, під час якого нападник кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, в результаті чого постраждав один міліціонер.

Експерти-криміналісти встановлюють, чи це була граната РПГ-5, або світлошумова граната.