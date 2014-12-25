На Грушевського невідомий кинув гранату у депутатів Верховної Ради (відео)
07:17, 25 грудня 2014Київ
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У Києві невідомий кинув гранату у депутатів Верховної ради біля готелю "Київ".
Ввечері біля готелю «Київ» у центрі столиці невідомий зловмисник кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких перебував перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.
Інцидент стався приблизно о 23:20 на вулиці Грушевського, повідомляє прес-служба МВС.
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Після вибуху зловмисник побіг у бік Фортечного провулку.
Міліціонери почали його переслідування, під час якого нападник кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, в результаті чого постраждав один міліціонер.
Експерти-криміналісти встановлюють, чи це була граната РПГ-5, або світлошумова граната.
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