Кличко розповів деталі переговорів з IKEA щодо відкриття магазину в Києві

Кличко підкреслив, що кияни довго чекали на відкриття першого магазину IKEA в Україні.

Столична влада вітає рішення компанії IKEA про відкриття першого магазину в Україні, а саме в Києві.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками компанії IKEA Південно-Східна Європа, пише його прес-служба.

"Я вітаю рішення компанії IKEA відкрити перший магазин в Україні. І радий, що цей перший магазин буде в столиці – у Києві, - сказав Кличко. - Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися минулого року в Давосі, наприкінці минулого року тут, в Києві. І я радий, що співробітництво вийшло на стадію реалізації", - додав він.

Кличко зауважив, що столична влада доклала значних зусиль, аби інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. Зокрема, було запроваджено відкритість та прозорість усіх процесів управління в столиці. Також мер запевнив, що столична влада і надалі працюватиме над тим, аби спрощувати умови для ведення бізнесу. «Ми сьогодні мінімізуємо бюрократичні процеси та усуваємо адміністративні бар’єри. Аби бізнес відчував підтримку з боку місцевої влади, - відзначив Кличко. - І ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці, оскільки компанія популярна в Україні, пропонує доступну продукцію, надає якісний сервіс. І сподіваємось, що невдовзі ви відкриєте другий, а згодом і наступні магазини в Києві та в інших містах України", - наголосив він.

Кличко підкреслив, що кияни довго чекали на відкриття першого магазину IKEA в Україні. Оскільки вже оцінили товари, що пропонує компанія. Проте, через відсутність її на ринку України, були змушені користуватися послугами посередників, які доставляють продукцію до нашої країни.

Компанія IKEA відкриє у Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році. Це буде один із перших магазинів такого формату IKEA у світі. Київський магазин буде розташований в торгово-розважальному центрі Ocean Mall. Торговий центр планують відкрити в 2019 році поряд з ТРЦ Ocean Plaza.

«Ми раді оголосити наші наступні кроки на українському ринку. З урахуванням результатів дослідження ринку та споживчих уподобань наша команда обрала найсприятливішу бізнес-модель, яка дасть змогу ІКЕА реалізувати плани у Києві вже найближчим часом. У новому магазині міського формату наші покупці познайомляться з новим підходом ІКЕА до створення кращого життя для якнайбільшої кількості людей», - зазначив Стефан Вановербеке, Головний виконавчий директор IKEA Південно-Східна Європа.

Україна стане одним із перших ринків, разом із Францією, Великобританією, Данією, США та Китаєм, на яких ІКЕА відкриє магазин у новому форматі. Це буде магазин IKEA менший за площею і розташований в центральній частині міста з можливістю замовлення товарів онлайн.

IKEA Південно-Східна Європа також реалізовує стратегію роздрібного бізнесу IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії. IKEA Південно-Східна Європа є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.).