Кличко: В наступному році ми оновимо стадіон «Старт»

Він зауважив, що міська влада робить все, аби створити умови, щоб кияни та гості столиці мали можливість займатися спортом.

В наступному році столична влада планує відновити та відкрити стадіон “Старт” - після того, як уряд передасть цей об‘єкт з державної власності у власність громади Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо “Київ-98 FM”, передає прес-служба Кличка.

“Ми, разом з громадськістю, в судах, відстояли «Старт», який хотіли забудувати. Тепер знаковий стадіон, де в часи Другої світової війни відбувся «матч смерті», потрібно повернути у власність громади Києва, - відзначив Кличко. - В наступному році наше завдання - відкрити вже оновлений стадіон “Старт”. Це – моя місія як мера-спортсмена”, - сказав Кличко.

Він зауважив, що міська влада робить все, аби створити умови, щоб кияни та гості столиці мали можливість займатися спортом. “Одна з найважливіших складових для кожної людини – її здоров’я. І я, як спортивний мер, роблю на цьому акцент в своїй роботі, - відзначив Кличко, - Спортивні майданчики на відкритому повітрі, спортивні школи, стадіони повинні бути в достатній кількості”, - додав він.

Міський голова нагадав, що також у власність київської громади повернули Київський велотрек, який повністю відреконструювали. Умови для занять спортом створюють і в оновлених столичних парках.