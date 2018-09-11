Гаряче водопостачання в Києві буде відновлене - Кличко

Кличко консолідував Київраду, яка ухвалила рішення про повернення гарячої води в домівки киян.

Гаряче водопостачання у домівки киян буде відновлене.

На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко за результатами позачергової сесії Київради.

“Сьогодні на позачерговій сесії ми ухвалили надзвичайно важливе рішення, яке є вирішальним кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І - відповідно - для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву. А значить і енерго- і теплопостачання”, - сказав мер.

Він також додав, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

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Кличко відзначив, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.

“Це результат інтенсивної роботи в судах та переговорів на всіх рівнях, включаючи уряд України, президента. Ми відстоюємо інтереси громади, - сказав мер столиці.

І бюджетний комітет парламенту розглянув це питання. І уряд ухвалив рішення, щоб нарешті врегулювати ситуацію і повернути газопостачання столиці. Залишалося рішення Київради і ми його сьогодні ухвалили!”, - заявив після голосування Кличко.

Відповідне рішення підтримали 76 депутатів Київради.