У Києві пікетують ГПУ з вимогою розслідувати вбивства Небесної сотні і Гонгадзе
10:43, 24 грудня 2014Київ
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Мітингувальники вимагають назвати і покарати винних у смерті Чорновола, Гонгадзе та "Небесної сотні".
Люди вимагають назвати імена винних у побитті студентів / Громадське ТБ
Біля Генпрокуратури проходить пікет, приурочений до дня народження загиблого політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Про це повідомляє ТСН.
Мітингувальники вимагають від керівництва ГПУ відновити і довести до логічного кінця розслідування резонансних вбивств з часів незалежності: лідера НРУ В'ячеслава Чорновола та журналіста Георгія Гонгадзе.
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Також люди вимагають назвати імена всіх винних у побитті студентів і розстрілі "Небесної сотні" взимку 2014 року.
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