У Києві пікетують ГПУ з вимогою розслідувати вбивства Небесної сотні і Гонгадзе

10:43, 24 грудня 2014
Київ
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Мітингувальники вимагають назвати і покарати винних у смерті Чорновола, Гонгадзе та "Небесної сотні".

Громадське ТБ

Біля Генпрокуратури проходить пікет, приурочений до дня народження загиблого політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Про це повідомляє ТСН.

Мітингувальники вимагають від керівництва ГПУ відновити і довести до логічного кінця розслідування резонансних вбивств з часів незалежності: лідера НРУ В'ячеслава Чорновола та журналіста Георгія Гонгадзе.

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Також люди вимагають назвати імена всіх винних у побитті студентів і розстрілі "Небесної сотні" взимку 2014 року.

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