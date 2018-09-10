До уваги водіїв: розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку
12:31, 10 вересня 2018Київ
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Дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку
Дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку / kyivcity.gov.ua
На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.
Про це повідомляє КК «Київавтодор».
Наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.
Як зазначається, перший етап робіт передбачає ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста. Комунальна корпорація звертає увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватися зустрічним напрямком в обидва боки.
Роботи передбачають ремонт та підсилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів тощо.
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