До уваги водіїв: розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку

Дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку

На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.

Як зазначається, перший етап робіт передбачає ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста. Комунальна корпорація звертає увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватися зустрічним напрямком в обидва боки.

Роботи передбачають ремонт та підсилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів тощо.