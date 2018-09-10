Через дощ Київ застряг у 7-бальних заторах (карта)

Центральна частина столиці стала у щільних заторах.

Сьогодні зранку через погодні умови Київ застряг у величезних заторах.

Найскладніша ситуація в центрі міста - автомобілі там рухаються зі швидкістю 10 км/год. Згідно з даними карт Google, непроста ситуація склалася і на проспекті Бажана. Також ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської.

Станом на 8:50 - затори досягли 7-ми балів. Рух автомобілів на Подолі теж значно ускладнений. Також затори є і на під'їзді до мосту Патона.

Відносно вільний рух в районі урядового кварталу, але вже на під'їзді до Поштової площі починається "тягнучка".

В центральній частині міста практично немає жодної вулиці, на якій би вдалося проїхати швидко. Район навколо цирку, Золотих воріт та метро "Театральна" є для водіїв найбільш проблемним.

Також частково тягнеться Південний міст.