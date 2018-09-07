У Києві обмежать рух мостом Метро у зв’язку з початком ремонтних робіт

На першому етапі здійснюватимуть ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста.

У Києві з 00:00 8 вересня розпочинаються роботи із капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку, у зв’язку з чим там буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК «Київавтодор».

Як зазначається, перший етап робіт передбачає ремонт двох смуг руху в напрямку центру міста. Комунальна корпорація звертає увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватися зустрічним напрямком в обидва боки.

Читайте такожПритомився: на опорі моста Патона в Києві осипалося кам'яне облицювання (фото)

Роботи передбачають ремонт та підсилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів тощо.

Раніше УНІАН повідомляв, що київський міст Метро, який проходить через річку Дніпро, може обвалитися в будь-який момент, якщо міська влада не проведе його реконструкцію найближчим часом. Про це заявив співпроектувальник даного мосту Георгій Росновський.

За його словами, небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею, і на даний момент арматура знаходиться в поганому стані.

У свою чергу, в КМДА запевнили, що стан столичного мосту Метро визначено як «обмежено працездатний», у зв'язку з чим передбачається в наступному році почати його капітальний ремонт.

«Обстеження (проведене в 2015-2016 роках - УНІАН) встановило, що до моменту аварійності – ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми повинні встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року», – зазначив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.