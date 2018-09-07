У КМДА повідомили про завершення реконструкції 28 шкільних футбольних полів

На майданчиках можна проводити не тільки футбольні змагання, але й розминки, уроки фізкультури, заняття з аеробіки.

Роботи з реконструкції і будівництва 28 шкільних футбольних полів у Києві близькі до завершення. На початок вересня готовність цих об’єктів складала 95%. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Житло-сервіс», яке визначене замовником робіт.

Шкільні футбольні поля розміром 42 м на 22 м мають штучне покриття та стійку огорожу, яка створює ергономічний простір для занять спортом. Під штучним покриттям передбачений 30-сантиметровий дренаж, щоб дощова та тала вода не накопичувалася на поверхні поля, повідомляє прес-служба КМДА.

Штучне покриття добре витримує підвищене експлуатаційне навантаження і не вимагає багато зусиль та коштів для утримання у належному стані.

На майданчиках можна проводити не тільки футбольні змагання, але й розминки, уроки фізкультури, заняття з аеробіки.

Частина футбольних полів створюється на базі старих і давно розвалених шкільних стадіонів та спортивних майданчиків. Але також є чимало місць, де будівництво шкільних спортивних об’єктів почалося буквально на необлаштованих ґрунтових ділянках.

«Оновлення шкільних футбольних стадіонів давно на часі, – вважає заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп. – Співпраця центральних та місцевих органів влади дозволила досягнути конкретних результатів у цьому напрямку. Тисячі київських школярів незабаром гратимуть у футбол на нових стадіонах і займатимуться фізкультурою на свіжому повітрі. Найкраща бюджетна інвестиція – це інвестиція у здоров’я дітей».

Загалом роботи проводяться КП «Житло-сервіс» на 62 спортивних майданчиках Києва, а ще на чотирьох проведення робіт затримується у зв’язку із необхідністю знесення зелених насаджень, проведення демонтажних робіт та невідповідністю наданих місць технічним умовам. Однак, усі 66 спортивних майданчиків будуть здані в експлуатацію до кінця 2018 року.

На сьогодні уже профінансовані та виконані проектні роботи (3,3 млн грн), пройдено експертизу проектно-кошторисної документації, також проавансовано виконання будівельних робіт на суму 49,2 млн грн із державного бюджету та 45,9 млн грн із бюджету Києва.