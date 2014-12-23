У 2015 році на водопровідних станціях Києва почнуть установку сучасних систем очищення води

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявив мер Віталій Кличко. За його словами, протягом року відповідне обладнання буде використовуватися вже на більшості київських водопровідних станцій.

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«Найголовніше для людей - здоров'я. Ключовим у цьому є якість води, яка в Києві, на жаль, жахлива, і пити воду просто з-під крана неможливо. Не кожен може собі дозволити купувати питну воду, тому що вона коштує іноді дорожче, ніж бензин», - зазначив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що якість питної води - один із пріоритетних планів міської влади.

«Тому був проведений конкурс, та новітні технології з Європи починають працювати у нас: ми починаємо впроваджувати на водопровідних станціях технології, які очищають воду без хлорування», - сказав мер.