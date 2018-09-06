Постраждалі при падінні гвинтокрила на Трухановому острові не коментують свій стан (відео)

Поранені досі в лікарні. Розголошувати відомості про свій стан вони заборонили.

Вранці на Труханів острів упав приватний гвинтокрил. Двоє членів екіпажу дивом уціліли - з травмами середньої тяжкості їх шпиталізували. Повітряне судно стало некерованим менш ніж за хвилину після зльоту.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, через хащі до пілотів пробиралися рятувальники і медики, самих пілотів затисло в кабіні, але один з них все ж таки зміг вибратися сам.

Поранені досі в лікарні. Розголошувати відомості про свій стан вони заборонили. Знайомі теж небагатослівні.

За даними журналістів, гвинтокрил належить "Миронівському хлібопродукту".

Тим часоми, на місці падіння гелікоптера в Києві завершились слідчі дії. Для того, щоб техніка змогла забрати гвинтокрил, крізь хащі розчистили дорогу.