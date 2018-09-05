Суд постановив, що «Нафтогаз» безпідставно позбавив киян гарячої води - КМДА

Апеляційний суд погодився із судом першої інстанції та підтвердив, що комунальне підприємство разом із громадою Києва не має сплачувати борг приватної акціонерної компанії «Київенерго» у кілька мільярдів гривень, який та накопичила за роки свого господарювання.

4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Таким чином, Апеляційний суд погодився із судом першої інстанції та підтвердив, що комунальне підприємство разом із громадою Києва не має сплачувати борг приватної акціонерної компанії «Київенерго» у кілька мільярдів гривень, який та накопичила за роки свого господарювання, передає прес-служба КМДА.

Наступне засідання відбудеться 6 вересня, де будуть розглядатися чергові апеляційні скарги ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Київенерго» щодо правонаступництва газового боргу.

Як зазначили у КМДА, у справі № 910/31608/15 суд встановив, що норма закону, якою ПАТ «Київенерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» обґрунтовують вимогу про правонаступництво, не відповідає Конституції України та звернувся із поданням до Верховного Суду для внесення подання до Конституційного Суду України щодо конституційності норми закону.

Нагадується, що ПАТ «НАК «Нафтогаз України» відмовляється укласти договори постачання газу із КП «Київтеплоенерго» допоки останнє не візьме на себе зобов’язання сплатити борг попереднього постачальника послуг – ПАТ «Київенерго». «Нафтогаз» вимагає, щоб комунальне підприємство сплатило не лише основний борг, який сягає понад 3,3 млрд грн, а й штрафи та пені, які були накопичені ПАТ «Київенерго» під час своєї комерційної діяльності, які у сумі складають близько 1,2 млрд грн.

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У КМДА наголошують, що комунальне підприємство регулярно звертається до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з пропозицією підписати договір на постачання газу на енергооб’єкти комунального підприємства: котельні, завод «Енергія», ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують Київ тепловою та електричною енергією. Нещодавно КП «Київтеплоенерго» отримало уже шосту відмову від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» укладати договір на постачання газу.

«Допоки ПАТ «НАК «Нафтогаз України» відмовляється укладати договір із КП «Київтеплоенерго» близько 200 котелень лишаються без палива, а понад 70% киян – без гарячої води. Комунальне підприємство без газу не має можливості забезпечувати споживачів послугами. Трохи більше ніж за місяць у Києві має розпочатися опалювальний сезон, але через відсутність газу повноцінна підготовка до опалювального сезону і його своєчасний старт – під загрозою», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що згідно із чинним законодавством України ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не має права відмовляти КП «Київтеплоенерго» у постачанні газу. Закон України «Про ринок природного газу» та прийняті на його виконання нормативно-правові акти не містять приписів, які надають постачальнику (ПАТ «НАК «Нафтогаз України») право відмовляти в укладенні договору постачання природного газу захищеному споживачу – КП «Київтеплоенерго» як виробнику теплової енергії з підстав неприйняття боргових зобов’язань попереднього користувача теплогенеруючого обладнання.