Кличко домовився з віце-президентом Бундестагу про залучення німецьких інвестицій в економіку Києва

Він також зазначив, що одна з його місій як мера української столиці – щоб у Києві відкривалося якомога більше іноземних представництв для реалізації важливих міжнародних проектів.

Україна і Київ зокрема зацікавлені у подальшій економічній співпраці з Німеччиною та очікують на збільшення німецьких інвестицій.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі з віце-президентом Бундестагу Вольфґанґом Кубікі, повідомляє сайт kyivcity.gov.ua.

Віталій Кличко підкреслив, що Україна сьогодні – перспективний ринок.

Він також зазначив, що одна з його місій як мера української столиці – щоб у Києві відкривалося якомога більше іноземних представництв для реалізації важливих міжнародних проектів. Віталій Кличко висловив сподівання, що Україна та Німеччина зможуть реалізувати багато спільних планів, зокрема, в економічній сфері, машинобудуванні, аграрному секторі, культурних проектах.

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Також Віталій Кличко обговорив із віце-президентом Бундестагу ситуацію на Донбасі. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, яка є відповідальною за продовження бойових дій, підтримуючи терористів зброєю та військовими. І тиск світової спільноти на РФ допоможе повернути мир та відновити територіальну цілісність України.

«Наш успіх буде кращою відповіддю на дії наших ворогів, які бажають розпаду України. Понад 10 тисяч життів українців покладено у протистоянні політичним амбіціям Росії, – заявив Віталій Кличко. – Добре, що протягом кількох останніх місяців багато депутатів німецького Бундестагу відвідали Україну. Такі візити сприяють кращому розумінню ситуації у моїй країні, яка протистоїть відкритій військовій агресії з боку Росії і, не зважаючи на це, втілює реформи».

Також він закликав віце-президента Бундестагу посилити боротьбу проти російської пропаганди у Німеччині. Зокрема, йдеться про медіа-ресурси, які розповсюджують спотворену інформацію про Україну.

Під час розмови мер столиці запропонував Вольфґанґу Кубікі відвідати Донбас, та особисто ознайомитися із ситуацією, яка там склалася.