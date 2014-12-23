Контрактову площу перекриють до 14 січня через святковий ярмарок

11:43, 23 грудня 2014
Київ
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У зв’язку з організацією на Контрактовій площі новорічно-різдвяного ярмарку з 00.00 23 грудня 2014 року до 14 січня 2015 року буде змінено рух автотранспорту через Контрактову площу.

УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Головна зміна на час роботи ярмарку полягає в організації двостороннього руху з боку вулиці Сагайдачного повз магазин «Сільпо» на вулицю Костянтинівську. Виїхати на вулицю Межигірську можна буде відразу за сквером Григорія Сковороди.

Вулиця Іллінська залишиться проїзною в бік вулиці Набережно-Хрещатицької.

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Тимчасова схема руху автотранспорту розроблена КП «Київдорсервіс» і затверджена в міській ДАІ.

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