Контрактову площу перекриють до 14 січня через святковий ярмарок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Головна зміна на час роботи ярмарку полягає в організації двостороннього руху з боку вулиці Сагайдачного повз магазин «Сільпо» на вулицю Костянтинівську. Виїхати на вулицю Межигірську можна буде відразу за сквером Григорія Сковороди.

Вулиця Іллінська залишиться проїзною в бік вулиці Набережно-Хрещатицької.

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Тимчасова схема руху автотранспорту розроблена КП «Київдорсервіс» і затверджена в міській ДАІ.