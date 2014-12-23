Контрактову площу перекриють до 14 січня через святковий ярмарок
11:43, 23 грудня 2014Київ
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У зв’язку з організацією на Контрактовій площі новорічно-різдвяного ярмарку з 00.00 23 грудня 2014 року до 14 січня 2015 року буде змінено рух автотранспорту через Контрактову площу.
Контрактова площа у зв’язку з новорічним ярмарком буде перекрита до 14 січня / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Головна зміна на час роботи ярмарку полягає в організації двостороннього руху з боку вулиці Сагайдачного повз магазин «Сільпо» на вулицю Костянтинівську. Виїхати на вулицю Межигірську можна буде відразу за сквером Григорія Сковороди.
Вулиця Іллінська залишиться проїзною в бік вулиці Набережно-Хрещатицької.
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Тимчасова схема руху автотранспорту розроблена КП «Київдорсервіс» і затверджена в міській ДАІ.
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