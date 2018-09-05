Нардеп Грановський розповів про жахливий випадок з пенсіонеркою, у якій шахраї відібрали квартиру

Народний депутат розповів, що взявся допомогти пенсіонерці Клавдії Дунаєвській, у якої шахраї відібрали квартиру.

Народний депутат України Олександр Грановський повідомив про нові обставини у справі, пов'язаній з шахрайським заволодінням квартири київської пенсіонерки. На житло накладено арешт. І це тільки початок судового процесу.

«Столична поліція включилися в розслідування кримінальної справи. Таким чином, рішенням слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28 серпня 2018 р. вкрадене майно заарештовано. За це велика вдячність. Знаю, що і потерпіла бабуся Клавдія Дунаєвська (від рук поки невстановлених нелюдів) не знаходить слова подяки», - написав Олександр Грановський в Facebook.

26 серпня народний депутат вперше розповів, що взявся допомогти пенсіонерці Клавдії Дунаєвській, у якої шахраї відібрали квартиру. У Facebook Грановський повідомив, як невідомі неодноразово били літню жінку на вулиці, та зверталася в поліцію, але слідчий обидва рази не побачив фактів для внесення справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А незабаром, Клавдія Сергіївна перестала отримувати комунальні рахунки за квартиру, в якій тимчасово не проживає. Як виявилося, житло вже не її, замки змінені.

«Справа в тому, що поштову скриньку перевіряв племінник, а в квартиру вже давно не піднімався. Коли бабусі стало легше (після побоїв. - Ред.), вона сама відправилася додому і на свій подив виявила, що двері вже встановлені інші, природно, ключ до замка не підходить, сусіди давно встигли познайомитися з новим власником квартири, а в ЖЕКу яку-небудь інформацію відмовилися надавати на тій підставі, що власник законно змінився, тож Клавдія Сергіївна ніякого відношення до майна більше не має. Що в такій ситуації робить той, хто позбувся квартири? Правильно: пише заяву в поліцію. Що робить слідчий Дарницької поліції? Теж правильно: не проводить жодної слідчої дії станом на сьогодні, зареєструвавши заяву 24 квітня 2018 р.», - пояснював ситуацію Грановський.

А далі - як в кіно: переписати документи на квартиру Клавдії Дунаєвської з'явилася дуже схожа на неї жінка з підробленим паспортом. Однак зловмисники припустилися фатальної помилки: в «документі» замість цифри «8» вони вказали «6».

Грановський пише, що арешт квартири не означає її повернення законному власнику. «Але точно означає, що слідчі заворушилися», - додає нардеп.

За словами Грановського, всі кримінальні провадження у крадіжці квартири і побиттю Клавдії Сергіївни, потрібно об'єднати в одне.

«Кваліфікацію прокурори також змінили. Правильно. Цілком очевидно, що всі кримінальні справи слід об'єднати в одне провадження: і те, що розслідує так звану крадіжку квартири, і ті, в рамках яких слідчі повинні знайти тих нелюдів, які двічі побили бабусю», - написав нардеп.