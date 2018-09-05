Україні потрібна парламентська республіка і сильний прем'єр – Артем Нікіфоров

У київській організації політичної партії «Основа» вважають за необхідне внести зміни до Конституції України для розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив координатор ініціативної групи «Основа» у Києві Артем Нікіфоров.

«Постійна боротьба між президентом і прем'єр-міністром України заганяє Україну в економічний глухий кут. Нездорова політична конкуренція в сукупності з дуалістичною безвідповідальністю дозволяють главі держави та керівнику уряду перекладати один на одного відповідальність за провали в економіці», - вважає Артем Нікіфоров.

За словами керівника міської ініціативної групи партії «Основа», дуалізм влади глави держави і глави уряду закладений на рівні Конституції України.

«Такий стан речей закладено Конституцією України. Замість того, щоб врегулювати розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра України на рівні Конституції, влада пропонує закріпити фантасмагоричні зовнішньополітичні прагнення України, які в силу сформованої об'єктивної ситуації навряд чи зможуть бути реалізовані», - зазначає Артем Нікіфоров.

Координатор ініціативної групи «Основа» в Києві нагадав про пропозицію про врегулювання становища речей.

«Як можна змінити ситуацію? Тільки шляхом розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра на рівні Конституції! Ліквідувати інститут президента як і його всенародне обрання необхідності немає. Нехай президент відповідає за зовнішню політику і армію. Але тільки армію справжню, а не армію силовиків, «заточених» на «роздягання» бізнесу та інвесторів. І тоді ми будемо розуміти, хто і за що відповідає. В такому випадку буде створено замкнутий логічний ланцюжок: парламентські вибори – самостійне формування уряду переможцями парламентської гонки – відповідальність перед парламентом – відповідальність перед виборцями на наступних парламентських виборах», - стверджує експерт.

Артем Нікіфоров також нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект №3781, який визначає компромісну процедуру підготовки проекту нової Народної Конституції України.