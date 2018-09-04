Кличко зустрівся з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом

Канцлер Австрії, країни, яка сьогодні головує в Раді Європи запевнив, що в ЄС розуміють важливість стримуючих факторів і тиску на РФ.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до Києва з робочим візитом.

Кличко подякував за підтримку європейських прагнень України. І особливо відзначив важливість продовження санкцій ЄС проти Росії. - «Вчора стало відомо, що дипломати ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти російських політиків і сепаратистів в Криму і на Донбасі. Ми очікуємо на оприлюднення цього важливого рішення. Важливого для стримування подальшої агресії Росії, - відзначив Кличко. - Просимо також підтримки в тиску на Росію щодо звільнення українців - політичних в‘язнів Росії і військовополонених українських захисників», - наголосив мер Києва, передає прес-служба Кличка.

Канцлер Австрії, країни, яка сьогодні головує в Раді Європи запевнив, що в ЄС розуміють важливість стримуючих факторів і тиску на РФ. «Ми підтримуємо санкції і продовжимо економічний тиск на Росію. І, так, ми знаємо імена політичних в‘язнів та наполягаємо на їх звільненні», - відзначив Себастьян Курц.

Після офіційної зустрічі в КМДА мер Києва з австрійським канцлером прогулялися Хрещатиком до Майдану Незалежності та Алеї Героїв Небесної сотні. Відвідали Меморіал на честь Героїв Небесної сотні.