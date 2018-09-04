13 вихованців Київського центру реабілітації пішли до інклюзивних 1-х класів столичних шкіл

Сім’ї першокласників протягом року перебували на соціальному супроводі у спеціалістів Центру, і зараз кожен із вихованців може похвалитися успіхами.

У новому 2018-2019 навчальному році учнями інклюзивних 1-х класів столичних загальноосвітніх шкіл стали 13 вихованців Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю.

Про це повідомили у Департаменті соціальної політики КМДА.

Сім’ї першокласників протягом року перебували на соціальному супроводі у спеціалістів Центру, і зараз кожен із вихованців може похвалитися успіхами у спорті, музиці, танцях чи інших видах мистецтва, а головне – кожен із дітей показав результати під час медичної та психологічної реабілітації.

Разом із Благодійним фондом «Об’єднання світових культур» 30 серпня дітей урочисто привітали та подарували набори першокласника: рюкзак, зошити, альбоми, кольоровий папір, картон, олівці, фломастери, фарби та інші необхідні речі для ефективного навчання.

Крім подарунків, у святкових день для дітей провели майстер-клас та улаштували цікаву шоу-програму. Креативний подарунок підготували вихованці табору англійської мови «Е-сатр», що проходить у Центрі. Діти зняли відеопривітання для першокласників англійською мовою та побажали їм наснаги та успіхів на новому етапі їхнього життя