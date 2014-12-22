ЗМІ: За протестами проти схеми розміщення Мафів стоять наближені до Пшонки люди

Про це йдеться у публікації "Як столична Мафія фінансує Пшонку в Ростові".

Нагадаємо, що нещодавно група бізнесменів пікетувала департамент містобудування та архітектури київської мерії, і навіть перекрила рух по Хрещатику. “Питання мабуть в тому, хто стоїть за протестами. Як повідомляли ЗМІ, організовував мітинги відомий своїми проросійськими поглядами член Партії регіонів Роман Солодкий. Зазначений пан також брав участь у відомому з'їзді "регіоналів" в Харкові, на якому очікувався виступ Януковича", - зазначається в статті.

У матеріалі також вказується, що разом з Русланом Солодким діють Геннадій Черевко з організації "Правозахист", а також Руслан Соболь: "Солодкий, Черевко і Соболь представляють ту групу власників Мафів, яка особливо посилила свої позиції під час керівництва в Києві Олександра Попова. Мова йде саме про власників мереж кіосків, а не про сумлінних дрібних підприємців. Подейкують, що "благодійником", який відкрив двері у владні кабінети був Станіслав Голубєв, наближений Попова і його товариш ще з часів роботи в р. Комсомольську. Але справжнім "дахом" у цій схемі була прокуратура, роботу якої в даному питанні курирували члени сім'ї Генерального Прокурора Пшонки", - пише автор.

"Фактично Мафія, яка звикла вільно почувати себе в столиці за часів Януковича, і сьогодні успішно збирає данину для своїх господарів в Ростові", - підкреслюється у публікації.

При цьому, зазначає автор, цілі, на які йде фінансування від нелегальних Мафів залишаються сумнівними «від нешкідливих утіх Пшонки в елітній Рубльовці до підтримки сепаратистів на Донбасі».