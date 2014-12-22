"Київхліб" затверджено переможцем конкурсу по створенню мережі кіосків з продажу соціального хліба

Відповідне розпорядження КМДА підписав київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Так, Департаменту економіки та інвестицій доручено укласти відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником здійснення заходів по створенню об'єктів роздрібної торгівлі хлібом і хлібобулочними продуктами - Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Передбачається, що реалізація розпорядження дозволить на 3 роки зафіксувати ціни на хліб та хлібобулочні вироби, які мають споживчий попит у столиці, йдеться в повідомленні.