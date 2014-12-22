Столична влада розповіла, як планує навести лад на паркінгах Києва
КП «Київтранспарксервіс» підготував законодавчі зміни, які дозволять контролювати паркувальний простір столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. директора КП «Київтранспарксервіс» Андрій Воробйов на прес-конференції в Києві.
Він зазначив, що наразі влада столиці готує концепцію та програму розвитку єдиного паркувального простору міста. За словами Воробйова, «Київтранспарксервіс» підготував низку пропозицій до цього документу, серед яких, в тому числі, необхідні зміни до законодавства, що повинні надати можливість організувати паркувальний простір так, що це буде зручно і для водіїв, і дозволить контролювати порушників.
«Передбачається втілення регуляторної функції, коли за допомогою системи штрафування та інших засобів буде наведений лад на паркувальних майданчиках і буде розвантажена інфраструктура центральної дорожньої мережі від навали транспорту… Є зміни до законодавства, які напрацьовані в нас, - і в Адміністративний кодекс, і в закон про дорожній рух, і в закони про місцеве самоврядування, які дозволять запобігти несплаті і дозволять дієво використовувати систему штрафів», - зазначив керівник підприємства.
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Ці зміни, за його поясненням, торкнуться, зокрема, легалізації паркомісць, які наразі працюють фактично незаконно, а також вдосконалення системи податкового навантаження на підприємства, що мають паркувальний простір, з метою виведення «з тіні» паркомісць; налагодження чіткого контролю за фінансовими потоками в сфері паркування; повернення дозволу на евакуацію неправильно припаркованих транспортних засобів.
Паралельно підприємство разом з фахівцями працює над вдосконаленням сервісу для водіїв у плані паркування.
Так, за словами Воробйова, передбачається значно збільшити кількість платіжних терміналів за рахунок залучення інвестиційних коштів. Якщо їх зараз в місті функціонує 87, то за один-два роки ”Київтранспарксервіс” прогнозує встановлення лише у центрі столиці близько 500 паркоматів.
За словами керівника підприємства, концепція розвитку паркувального простору не передбачає роботу паркувальників, а виключно - інспекторів та контролерів.
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”Паркувальника як професії існувати не буде, а лише - інспектори-контролери, які будуть чітко наділені повноваженнями стосовно складання протоколів за несплату, фото і відеофіксації. На місці роздруковуватиметься протоколі залишається для власника машини для подальшої сплати штрафу, копія – в адмінкомісію та виконавчу службу … І людина, яка не хоче за півроку чи рік отримати арешти на майно чи машину, на рахунки, на що завгодно, розумітиме, що краще заплатити за паркування…”, - сказав Воробйов.
Також він повідомив про плани ввести в дію систему сплати за паркування через мобільні додатки до телефонів та інших гаджетів.
Між іншим Воробйов зазначив, що наразі в центральній частині столиці немає проблеми з паркомісцями: «Щодо забезпеченості паркомісцями центральної частини міста, то проведений аудит показав, що в центрі є до 5 тис паркомісць на паркувальних майданчиках і заповнюваність цих паркінгів наразі складає 20-30% від існуючих площин. Тобто, скарги на те, що не вистачає паркомісць в центрі – досить дивні».
У свою чергу експерт у сфері транспорту Богдан Аганін повідомив, що до 1 травня 2015 року планується розробити систему навігації у паркувальному просторі міста.
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”Зараз розробляється програма навігації міста. Зараз іде робота із власниками парковок, іде робота щодо навігації міста. А саме розробка вказівок де саме розташовані парковки, кількість та ціна цих парковок”, - сказав Аганін.
За його словами, програма буде доступна для всіх бажаючих інтернет-користувачів.