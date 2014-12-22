Столична влада розповіла, як планує навести лад на паркінгах Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. директора КП «Київтранспарксервіс» Андрій Воробйов на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що наразі влада столиці готує концепцію та програму розвитку єдиного паркувального простору міста. За словами Воробйова, «Київтранспарксервіс» підготував низку пропозицій до цього документу, серед яких, в тому числі, необхідні зміни до законодавства, що повинні надати можливість організувати паркувальний простір так, що це буде зручно і для водіїв, і дозволить контролювати порушників.

«Передбачається втілення регуляторної функції, коли за допомогою системи штрафування та інших засобів буде наведений лад на паркувальних майданчиках і буде розвантажена інфраструктура центральної дорожньої мережі від навали транспорту… Є зміни до законодавства, які напрацьовані в нас, - і в Адміністративний кодекс, і в закон про дорожній рух, і в закони про місцеве самоврядування, які дозволять запобігти несплаті і дозволять дієво використовувати систему штрафів», - зазначив керівник підприємства.

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Ці зміни, за його поясненням, торкнуться, зокрема, легалізації паркомісць, які наразі працюють фактично незаконно, а також вдосконалення системи податкового навантаження на підприємства, що мають паркувальний простір, з метою виведення «з тіні» паркомісць; налагодження чіткого контролю за фінансовими потоками в сфері паркування; повернення дозволу на евакуацію неправильно припаркованих транспортних засобів.

Паралельно підприємство разом з фахівцями працює над вдосконаленням сервісу для водіїв у плані паркування.

Так, за словами Воробйова, передбачається значно збільшити кількість платіжних терміналів за рахунок залучення інвестиційних коштів. Якщо їх зараз в місті функціонує 87, то за один-два роки ”Київтранспарксервіс” прогнозує встановлення лише у центрі столиці близько 500 паркоматів.

За словами керівника підприємства, концепція розвитку паркувального простору не передбачає роботу паркувальників, а виключно - інспекторів та контролерів.

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”Паркувальника як професії існувати не буде, а лише - інспектори-контролери, які будуть чітко наділені повноваженнями стосовно складання протоколів за несплату, фото і відеофіксації. На місці роздруковуватиметься протоколі залишається для власника машини для подальшої сплати штрафу, копія – в адмінкомісію та виконавчу службу … І людина, яка не хоче за півроку чи рік отримати арешти на майно чи машину, на рахунки, на що завгодно, розумітиме, що краще заплатити за паркування…”, - сказав Воробйов.

Також він повідомив про плани ввести в дію систему сплати за паркування через мобільні додатки до телефонів та інших гаджетів.

Між іншим Воробйов зазначив, що наразі в центральній частині столиці немає проблеми з паркомісцями: «Щодо забезпеченості паркомісцями центральної частини міста, то проведений аудит показав, що в центрі є до 5 тис паркомісць на паркувальних майданчиках і заповнюваність цих паркінгів наразі складає 20-30% від існуючих площин. Тобто, скарги на те, що не вистачає паркомісць в центрі – досить дивні».

У свою чергу експерт у сфері транспорту Богдан Аганін повідомив, що до 1 травня 2015 року планується розробити систему навігації у паркувальному просторі міста.

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”Зараз розробляється програма навігації міста. Зараз іде робота із власниками парковок, іде робота щодо навігації міста. А саме розробка вказівок де саме розташовані парковки, кількість та ціна цих парковок”, - сказав Аганін.

За його словами, програма буде доступна для всіх бажаючих інтернет-користувачів.