«Київтеплоенерго» розширює співпрацю із міжнародними організаціями для оптимізації діяльності

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розширює співпрацю із міжнародними організаціями, зокрема з Агентством США із міжнародного розвитку (USAID).

Спільна робота полягатиме в оптимізації процесів, що стосуються менеджменту та операційної діяльності, а також залучення міжнародних інвестицій у теплоенергетичний комплекс м. Києва.

Про це йшлося на зустрічі представників КМДА, КП «Київтеплоенерго», USAID, проекту USAID «Розвиток енергетичних ринків в Україні», а також партнерами USAID Тихоокеанською північно-західною національною лабораторією (Pacific Northwest National Laboratory, PNNL) і KPMG International.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, більш системна співпраця із міжнародними структурами, що націлена на підвищення ефективності «Київтеплоенерго» є надзвичайно важливою для Києва.

«Ми проходимо глобальні трансформації на шляху до технічної модернізації теплоенергетичного блоку столиці. У цьому процесі дуже важлива співпраця із авторитетними міжнародними організаціями, що мають необхідний досвід і знання. Паралельно із тактичними завданнями ми вже зараз формуємо стратегічні довгострокові плани, які стосуються технічних аспектів, методів управління на підприємстві й, у результаті, покращення сервісу для кінцевого споживача», – заявив Петро Пантелеєв.

Зокрема, на зустрічі обговорили надання допомоги з боку USAID у напрямі побудови системи управлінського обліку. Також мова йшла про візію в питаннях удосконалення фінансової моделі.

Як підтвердили представники USAID, одним із спільних завдань стане створення умов на підприємстві «Київтеплоенерго» для впровадження найкращих світових практик у комунальній сфері та залучення інвестицій у реновацію та покращення якості послуг опалення та гарячого водопостачання в Києві.