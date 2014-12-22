Паркінги в центрі Києва заповнені лише на 20-30% - експерт
У Києві розроблять систему міської навігації для зручності користування водіями столичними стоянками.
Про це повідомив на прес-конференції експерт у транспортній сфері Богдан Аганін.
«Зараз триває робота з міської навігації, зокрема щодо покажчиків, де розташовані паркінги. Розробляються карти, зокрема буде винесення інформації на онлайн-сервіси для загальної доступності, де буде розміщена інформація про паркінги, кількість місць, вартість і все інше», - сказав він.
Також Аганін спрогнозував, що введення транспортної навігації в Києві можливе з 1 травня 2015 року.
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Як відзначив в.о. директора КП «Київтранспарксервіс» Андрій Воробйов, парковки в центрі Києва заповнені на 20-30%, і однією з причин є відсутність інформації у водіїв про розташування парковок, їх вартість і кількість вільних місць.
Як повідомляв УНІАН, керівництво «Київтранспарксервісу» розраховує наступного року збільшити кількість паркувальних терміналів у Києві до 500 штук.