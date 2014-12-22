У Києві даішники щодня ловлять близько 40 п’яних водіїв

14:27, 22 грудня 2014
Київ
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У Києві з початку року за керування в нетверезому стані відсторонено від керма більше 13 тис. водіїв.

ГАИ / job-sbu.org

Про це УНІАН повідомили у столичної управлінні Державтоінспекції.

При цьому інспектори столичної ДАІ за 11 місяців зафіксували 608 ДТП за участю водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. 8 людей загинули та 101 людина - отримала травми, йдеться в повідомленні.

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Загалом, за даними ДАІ, щодня інспектори виявляють у столиці близько 40 п’яних водіїв.

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