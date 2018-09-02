Кличко взяв участь у прощанні з Маккейном: він був людиною, про життя якої можна написати не одну книгу

Мер Києва відзначив, що вдячний Маккейну і за політичну підтримку, за його поради.

Мер Києва відвідав Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де були присутні родина і друзі Маккейна, його 106-ти річна матір, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступили екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

«Джон Маккейн був людиною, про життя якої можна написати не одну книгу - починаючи з юності, військової служби, шляху в політиці. Він був справжнім бійцем, патріотом, людиною високих принципів, - відзначив Кличко в коментарі журналістам. - До речі, небагато хто знає, - Маккейн має пряме відношення і до боксу. Він був співавтором так званого закону Мухаммеда Алі, який розділив повноваження промоутерів, менеджерів і боксерів. Це дуже важливий закон для дотримання прав спортсменів. Сенатор багато разів був на боях - підтримував і мене, і Володимира», - сказав Віталій Кличко.

Мер Києва відзначив, що вдячний Маккейну і за політичну підтримку, за його поради.

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«Після моєї спортивної кар’єри, він підтримував мене також як політика, давав поради. Я дуже вдячний за це. Адже думки, підказки такого досвідченого, впливового політика - завжди цінні», - відзначив Кличко.

Він зазначив, що Україна втратила великого друга, який вірив в неї і допомагав. «Він все життя боровся за цінності, за демократію. І ми дуже вдячні, що під час Революції гідності Джон Маккейн також був з нами на Майдані, підтримуючи прагнення українців жити в сучасній, демократичній державі. Пам‘ять про нього залишиться в наших серцях», - сказав Віталій Кличко.

Перед церемонією в Національному соборі Вашингтона Кличко коротко поспілкувався з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі, спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером, екс-мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, іншими політиками.

Протягом минулого тижня з Джоном Маккейном прощалися в Фініксі (штат Арізона), в п’ятницю меморіальні заходи відбулися в Капітолії в Вашингтоні.

Поховають відомого політика 2 вересня в Аннаполісі (штат Меріленд) у Військово-морській академії США, яку він закінчував.