Інноваційна «Гімназія А+» від KAN Development – унікальний освітній заклад в Україні

1 вересня 2018 року компанія KAN Development відкрила інноваційний навчальний заклад – «Гімназію А+» на території житлового комплексу «Комфорт Таун».

Урочисто перерізали стрічку засновник компанії KAN Ігор Ніконов, його дружина, засновниця освітньої мережі «А+» Іванна Ніконова та директор мережі освітніх закладів «А+» Тетяна Курмаз. Також на відкритті були присутні легендарні спортсмени України Володимир Кличко й Олександр Волков та директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Проект «Гімназії А+» було створено разом із талановитою командою ARCHIMATIKA. Вона розрахована на 600 учнів та є унікальним освітнім закладом, що не має аналогів в Україні. Будівля працює на теплових насосах, що використовують енергію землі й постачають її для потреб гімназії, 170 пробурених свердловин беруть тепло впродовж опалювального періоду, а влітку вони працюють на охолодження будівлі. Енергоефективне скло, що регулює прогрів повітря в аудиторіях, сонячні батареї, надсучасна система вентиляції, «розумне» освітлення, трирівнева система очищення води – це далеко не всі переваги будівлі.

Крім того, це перша школа з унікальним великим стадіоном, аналогів якому ще немає в Україні. Професійне футбольне поле розміром 40Х60, що відповідає стандартам ФІФА, для тренування учнів та проведення змагань міжнародного рівня з трибунами для вболівальників. Також гімназія має 3 багатофункціональні спортивні зали різного призначення: великий зал для командних видів спорту, зал для художньої гімнастики та єдиноборств, хореографічний зал. На окрему увагу заслуговує outdoor гімнастичний комплекс та баскетбольний майданчик (може використовуватися для волейболу, бадмінтону тощо), бігові доріжки з покриттям, що відповідає стандарту IAAF, стіна для скелелазіння та інше. На зовнішньому дитячому майданчику встановлено унікальний комплекс дитячих спортивно-розважальних атракціонів, на фоні яких навіть дорослому хочеться зробити селфі.

Ще одна з інноваційних рис «Гімназії А+» – це можливість проведення занять на свіжому повітрі. На спеціально облаштованому зеленому майданчику діти та їхні батьки мають можливість відвідати класи з малювання, поезії та йоги на свіжій травичці з краєвидом на ландшафтний парк. До речі, унікальні хвойні дерева та сакури для нього було привезено з кращих розплідників України та Німеччини.

Головний девіз гімназії – «Навчайся, створюй, співпрацюй!» – і засновники проекту створили усі можливості для його реалізації. У «Гімназії А+» від KAN Development є їдальня для здорового харчування дитини та затишне кафе, надсучасна цифрова та традиційна бібліотека, шкільний театр, велика концертна зала на 200 осіб, професійний лекторій, студія звукозапису та обладнана сучасними інструментами музична студія. Класи інформатики, біології, хімії та «Sciencelab» з професійним лабораторним обладнанням, якому позаздрять навіть сучасні вчені. Для батьків у гімназії передбачено зручний паркінг, і навіть електрозарядні станції для автомобілів та велосипедів.

Також у школі розроблена унікальна програма, завдяки якій батьки онлайн отримуватимуть інформацію щодо успіхів та талантів дитини. Це дозволить своєчасно виявити в неї найкращі якості та вміння для майбутнього розвитку та реалізації.

Варто наголосити, що компанія KAN планує і надалі розвивати мережу освітніх закладів «А+», створюючи для нових поколінь унікальні освітні проекти. Вже незабаром свої двері відкриють Академія спорту, дитячий садочок та школа. Реалізація вищезазначених проектів буде здійснена у рамках проектів житлових комплексів TetrisHall, Respublika та «Файна Таун».