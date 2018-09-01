Кличко: 3 вересня ми відкриємо найсучаснішу, першу енергоефективну та «розумну» школу в Україні

Як зазначив Кличко, у ній створено належні умови для комфортного навчання дітей.

3 вересня в столиці відкриють найсучаснішу, першу в Україні енергоефективну та “розумну” школу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“Ми побудували та реконструювали за ці роки 7 шкіл. Одна з них - №334 в Дарницькому районі. Це найсучасніша та найкраща школа України, де навчатиметься 1,5 тисячі дітей. 3-го вересня ми будемо відкривати цю школу”, - сказав Кличко.

Так, за словами міського голови, школа – новозбудована. У ній створено належні умови для комфортного навчання дітей. Разом з тим, будівля оснащена сучасними технологіями – вона є енергоефективною та “розумною”.

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Як пояснив Кличко, у школі встановлено сучасне енергозберігаюче автономне обладнання для обігріву приміщення – теплові насоси, які значно економніші порівняно зі звичайними опалювальними системами, адже для своєї роботи використовують тепло землі та електроенергію. Також в школі працює система “розумний дім”, є відеоспостереження.

Він нагадав, що восени 2018 року до столичних шкіл підуть 34 тисячі першокласників. Діти навчатимуться вже за концепцією Нової української школи, яка передбачає навчання дітей у цікавій інтерактивній формі.

Міський голова зауважив, що у 2018 році на освіту з міського бюджету було виділено 13 млрд. грн., що на майже 2,7 млрд. грн. більше ніж у 2017 році. За чотири роки було побудовано чи реконструйовано 19 дитячих садків та 7 шкіл.

“Ми системно підходимо до питань освіти. Адже найважливішими інвестиціями є інвестиції в наших дітей”, - підсумував він.